Первый замглавы администрации президента РФ обсудил восстановление соцобъектов в регионе и исполнил мечты детей в рамках новогодней акции.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Запорожскую область посетил местную атомную электростанцию и город Энергодар. Он также встретился с молодежью и исполнил мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом передает Запорожское агентство новостей.

Так, Кириенко встретился в образовательном центре «Маяк» в Бердянске с активистами «Движения первых» и студентами Азовского государственного педагогического университета. В рамках «Елки желаний» политик вручил подарки чадам многодетной семьи из Михайловки и 13-летней Анастасии из Мелитополя.

Что же касается рабочей части визита, то Кириенко обсудил вместе с главой города Эдуардом Сеновозом программу восстановления соцобъектов. Вместе с тем он вручил орден Мужества отцу главы горсовета, начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого. Боевики Вооруженных сил подорвали его машину в октябре 2023 года.

Следует отметить, что Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 93,11%, 87,05%, 98,42%, 99,23% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кириенко назвал российские семьи настоящей гордостью страны. Зампред правительства РФ произнес речь на церемонии подведения итогов Года семьи.