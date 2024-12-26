Кириенко: российские семьи являются настоящей гордостью страны

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Зампред правительства РФ произнес речь на церемонии подведения итогов Года семьи.

Кириенко назвал российские семьи настоящей гордостью страны

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Российские семьи являются гордостью страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии подведения итогов Года семьи в национальном центре «Россия».

«Мне кажется, очень важно и символично, что мы чествуем и завершающийся Год семьи, а самое главное — тех, для кого был этот год, российские семьи, как предмет настоящей гордости всей нашей страны. Спасибо вам. Это вы гордость нашей большой страны», — отметил Кириенко.

Он также назвал неслучайным то, что церемония открытия Года семьи прошла на выставке «Россия», а подведение итогов состоялось в национальном центре, который был создан по итогам выставки.

Год семьи стал одним из самых узнаваемых, трогательных и эмоциональных из всех тематических годов, проведенных в стране, заключил Кириенко.

К слову, грядущий 2025 год президент РФ Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил то, как важно помнить о наших героях, сражавшихся за Родину и мирное небо над головой. И речь идет не только о солдатах, павших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), но и о погибших участниках спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва поддерживает семьи участников СВО в Новый год.

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