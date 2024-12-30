SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 445 0

Пятилетняя Амелия из Красного Луча мечтала о встрече со знаменитым певцом, и ее желание сбылось под Новый год.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, встретился с юной поклонницей из Луганской народной республики (ЛНР) в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Эксклюзивные кадры общения знаменитого певца с девочкой по имени Амелия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Встреча прошла в доме коллеги и друга SHAMAN, народного артиста РФ Григория Лепса. Именно он сообщил Дронову о том, что пятилетняя россиянка Амелия из города Красный Луч в ЛНР, которая сама занимается музыкой и танцами и даже стала участницей гала-концерта «Звезды столицы» в Москве, мечтает с ним встретиться.

В свою очередь Лепс узнал об Амелии и ее заветном новогоднем желании от председателя комитета Госдумы по международным делам, лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого. Ему достался шар с мечтой девочки в рамках акции «Елка желаний». Чтобы исполнить желание девочки, политик обратился к Лепсу и передал через него просьбу SHAMAN о встрече с Амелией. Так юная жительница ЛНР оказалась в гостях у легендарного певца, где встретилась со своим кумиром. Поистине, мечты сбываются, надо только верить.

«Под Новый год зачастую с нами случаются чудеса. И вот сегодня как раз такой день, когда я познакомился с очаровательной девочкой по имени Амелия в рамках предновогодней акции „Елка желаний“. Со мной связался Леонид Эдуардович Слуцкий, рассказал историю этой девочки, попросил встретиться. И конечно же, я не мог отказать. Более того, это было ее желание под Новый год. И я надеюсь, что я его исполнил. Такое чудо случилось сегодня со мной», — поделился SHAMAN.

Встреча прошла в уютной обстановке дома у Григория Лепса, SHAMAN угощал Амелию и ее маму чаем и сладостями, и весело, с шутками, рассказывал о «тяготах» звездной жизни. Также они побывали в расположенной здесь же, в доме, музыкальной студии, где создаются те самые песни, которые потом становятся всенародными хитами.

Девочка, в свою очередь, подарила певцу на память жетон на цепочке, который он тут же надел на шею. Потом они вместе передали привет и поздравления с наступающим Новым годом всем луганчанам, землякам Амелии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие новогодние мечты детей исполнил президент РФ Владимир Путин.

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