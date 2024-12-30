Всемирно известный иллюзионист Владимир Данилин ушел из жизни в возрасте 73 лет

Известный иллюзионист Владимир Данилин умер в возрасте 73 лет. Трагическую новость сообщили в пермском театре «Данилин».

«Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почетного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина», — говорится на странице театра во «ВКонтакте».

Пермский государственный институт культуры сообщил, что прощание с артистом состоится 2 января в 12:00 в Пермской краевой филармонии.

Владимир Данилин родился 4 сентября 1951 года в Тульской области, окончил Пермский государственный институт культуры, работал в Пермской областной филармонии.

В 1984 году Данилин основал театр «Иллюзион», который гастролировал не только в СССР и России, но и за рубежом. В 1991 году номер «Ширма» был признан лучшим на Всемирном конгрессе иллюзионистов в швейцарской Лозанне.

Также Данилин преподавал в Пермском институте культуры и был депутатом Законодательного собрания Пермского края с 2011 по 2016 год.

В 1985 году Данилин снялся в фильме «Переступить черту», где сыграл самого себя.

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