Наталья Рагозина стала бабушкой

Российская спортсменка, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые стала бабушкой. Счастьем она поделилась в соцсетях.

«Итоги 2024 года! Друзья, я стала бабушкой! Добро пожаловать в семью, Майя Ивановна Рагозина! Наше счастье безгранично! Я благодарю тебя сын, ты сделал меня счастливой! Спасибо, Господи, за все», — говорит чемпионка.

Два года назад Рагозина и сама стала мамой. Сейчас свою дочь Настю и новорожденную внучку Майю спортсменка называет сестрами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Рагозина пережила тяжелую трагедию — умер ее супруг Вадим.

О смерти 57-летнего бизнесмена стало известно 16 августа. Сама чемпионка информацию о потере мужа не подтверждала, однако на фоне слухов в ее личном блоге появилась неоднозначная публикация: фотография Вадима с их маленькой дочкой с грустным музыкальным сопровождением. Пресса сочла публикацию Рагозиной своеобразным подтверждением смерти супруга.

Позже появилась информация о том, что проживавший вместе с семьей в Израиле муж спортсменки скоропостижно скончался во время командировки в Москву от внезапной почечной недостаточности.