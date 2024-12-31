Секрет в составе: как восстановить кожу после новогодних праздников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Косметолог Островская: маски с зеленым чаем помогут коже после праздников

Как восстановить кожу после праздников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Волосы тоже не стоит оставлять без дополнительного ухода.

Уходовые косметические средства с экстрактами алое вера и зеленого чая помогут восстановить кожу после длительных праздников. Об этом рассказала изданию Газета.ру косметолог-эстетист Екатерина Островская.

По словам специалиста, нужно смотреть, что входит в состав масок и скрабов, чтобы выбрать те средства, которые способны дать положительный результат.

«Обратите внимание на активные компоненты, стимулирующие лимфодренаж. Это могут быть кофеин, экстракт зеленого чая, плюща, витамин C и ниацинамид», — объяснила эксперт.

К косметическим продуктам стоит добавить легкий массаж лица, считает Островская. Это простимулирует кровообращение и разгладит рельеф кожи. А после применения маски или скраба нужно лицо еще и увлажнить. Для этого прекрасно подойдут крема и сыворотки с гиалуроновой кислотой, а также богатые витаминами C и E. Продукт с таким составом восстановит водный баланс, придаст сияние и защитит кожу от негативного воздействия.

Не нужно забывать и про волосы, которым тоже необходимо восстановление, напоминает косметолог. Для них подойдут маски с кокосовым, аргоновым или маслом жожоба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как предотвратить обветривание лица зимой.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Не предпочитаю мясные продукты»: Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
15:40
«Классный эффект»: Рогов посоветовал надеть ажурные колготки поверх цветных на Новый год
15:22
Секрет в составе: как восстановить кожу после новогодних праздников
15:04
Лучшие настольные игры для досуга с семьей, друзьями и детьми
14:47
Бьет рекорды: уходящий год в Москве стал самым теплым за последние 245 лет
14:26
Мир между Россией и Украиной, Трамп и Ближний Восток: прогноз на 2025 год

Сейчас читают

Снежный Новый год: когда в Москву придет настоящая зима
«Лучший подарок — деньги»: Наталья Подольская рассказала об отношении детей к Деду Морозу
SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год