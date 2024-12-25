Нос красный, губы шелушатся: как предотвратить обветривание лица зимой

Жирный слой питательного крема должен защитить лицо в мороз и холод. Но почему-то вместо этого провоцирует дополнительные проблемы в виде высыпаний и аллергии.

Как подобрать правильную косметику на зиму и что будет, если не ухаживать за кожей должным образом, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог и терапевт Алевтина Атагишиева.

Какие витамины нужны коже зимой

Если есть проблемы с кожей, в первую очередь нужно позаботиться о своем состоянии здоровья. Врач напомнила, что все неприятные эффекты появляются на коже именно ввиду наличия внутренних проблем.

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«Красота начинается только через здоровье, по-другому не бывает. Кожа — это один из главных органов иммунитета, гормонозависимый орган, и он напрямую отражает состояние нашего организма. Без коррекции дефицитарных состояний мы не можем мечтать об идеальной коже», — подчеркнула косметолог.

Особенно это как раз актуально в зимний период и сезон простуд.

«Один из главным витаминов для иммунитета и кожи — это витамин D. Суточная дозировка — две тысячи единиц. Второй значимый витамин в осенне-зимний сезон — это витамин С. Он поддерживает иммунитет и участвует в синтезе коллагена. Профилактическая дозировка — 500 мг ежедневно. Также важны витамины группы В», — перечислила врач.

Однако указанные дозировки — лишь рекомендация. Для тех, у кого выраженный дефицит, они будут слишком слабы и не дадут эффекта. Если же авитаминоза нет, они могут наоборот быть чрезмерны.

Поэтому дозировку и подбор препарата или БАДа необходимо обсуждать с лечащим врачом. Ни в коем случае нельзя заниматься самоназначением или брать пример с друзей, соседей и родственников. Именно поэтому не стоит приобретать витамины на маркетплейсах, ведь это могут быть просто выброшенные деньги. Только по результатам анализов и диагностики грамотный специалист подберет верную схему лечения.

Как защитить лицо от обветривания

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Казалось бы, в городе люди почти не бывают долго на морозе. Общественный транспорт, магазины и кафе хорошо отапливаются, поэтому слабый минус на термометре почти не ощущается. Однако это лишь видимая защита от мороза. Кроме того, не стоит забывать про холодный ветер.

«Гидролипидная мантия, поверхностный защитный слой нашей кожи, зимой истончается. Кожа теряет гиалуроновую кислоту и липиды. Поэтому как никогда необходимы средства ухода и защиты, особенно в условиях высокой урбанизации. Чем больше вы будете ухаживать за собой, тем дольше кожа останется молодой. Это вклад в красоту и здоровье», — посоветовала косметолог.

Зимой многие жалуются на покраснение, зуд, чувство стянутости и шелушение на лице. Все это признаки обветривания кожи лица.

«Обветривание — это одно из клинических проявлений чувствительного состояния кожи. Оно болезненное и требует лечения. Назначаются инъекции гиалуроновой кислоты и домашний уход средствами с содержанием церамидов, клеточек-помощников, которые оздоравливают нашу гидролипидную мантию», — объяснила она.

Какая косметика нужна зимой

Увы, далеко не вся косметика, которой изобилуют магазины, годится для качественного ухода за кожей. Красивая упаковка, хорошие отзывы и популярный бренд вовсе не гарантируют, что приобретенный крем для лица подойдет по типу кожи.

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«Это не совсем верный подход. Важно обратиться к врачу-косметологу и получить назначение по индивидуальному уходу», — отметила эксперт.

Но если все-таки есть желание приобрести что-то самостоятельно, то важно обратить внимание на состав продукта. Гиалуроновая кислота, антиоксиданты и витамины приветствуются. При этом крем не должен содержать спирт.

«Красный нос, красные щеки, высыпания — это все следствие истончения гидролипидной мантии. А спирт дополнительно высушивает ее», —объяснила Атагишиева.

Под вопросом также масла в составе, особенно рисовое или кокосовое.

«Ошибочное мнение, что зимой всем необходимо масло без учета типа кожи. А оно подходит для пациентов с сухой, нормальной или комбинированной кожей, но ни в коем случае не с жирной. В этом случае оно спровоцирует появление черных точек», — добавила она.

Одним из самых безопасных масел считается масло ши.