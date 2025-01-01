По его словам, артисты очень постарались для этого.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, как пародист Александр Песков угрожал ему перекрыть дорогу на сцену. При этом артист с гордостью признался, что находится вне системы российского шоу-бизнеса. Об этом он поделился в YouTube-шоу «Сережа и микрофон».

«Пародист Саша Песков говорил: „Я тебе перекрою дорогу!“ В гримерке мы с ним поругались. И я такой говорю: „А куда ты мне перекроешь дорогу? Мне никуда ее никто не открывал еще, чтобы перекрывать“. Понимаешь, поржал. Так было смешно», — сказал он.

Шаляпин указал, что коллеги «костьми легли» и не пустили его на большую сцену. Причиной, по его артиста, стал его талант и яркий образ. Поэтому он может себе позволить оценивать других артистов.

«Меня изгнали! И поэтому я вне этой гнилой системы шоу-бизнеса, я сам по себе и могу легко раздавать оценки», — подчеркнул Шаляпин.

Прежде Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес. Он подчеркнул, что из-за вседозволенности и обилия денег многие из его коллег начинают вести себя как животные. По его мнению, у звезд должно быть более зрелое отношение к жизни. Певец заявил, что ему «плевать на них всех». Слова артиста, как оказалось, были адресованы и старшему поколению. Прохор Шаляпин недоволен, что некоторые дамы в 70 лет ищут себе спонсора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шаляпин призвал прекратить навязывать надоевшие лица звезд прошлого.