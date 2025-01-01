Магнитная буря обрушится на Землю 2 января

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

Пик активности придется на ночь и утро.

Второй день наступившего года встретит жителей Земли магнитной вспышкой

Фото: 5-tv.ru

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Магнитная буря обрушится на Землю 2 января, предупреждает информационное агентство URA.RU.

Согласно прогнозу специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, небольшая геомагнитная активность уровня G1 ожидается уже во второй день наступившего года. Пик придется на период с 03:00 до 09:00 по московскому времени. К вечеру геомагнитная обстановка на нашей планете успокоится, и обстановка стабилизируется.

Магнитные бури — это следствие влияния на геомагнитную оболочку Земли вспышек на Солнце. На звезде происходит выброс плазмы, и если энергия от этого выброса пересекается с нашей планетой, то происходят возмущения магнитного поля. Такие колебания могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Некоторые метеозависимые люди могут ощущать на себе влияние геомагнитной активности. В такие дни им следует особенно пристально следить за своим самочувствием, сном, питанием, достаточным уровнем отдыха и водного баланса. Также важно избегать в период магнитных бурь стрессовых ситуаций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астроном сделал неожиданное заявление о влиянии магнитных бурь.

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