Самовнушение? Астроном сделал неожиданное заявление о влиянии магнитных бурь

Людей, страдающих из-за вспышек на Солнце, принято считать метеозависимыми. Но являются ли они таковыми?

Магнитные бури не способны оказать влияние на самочувствие человека. Об этом заявил научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Иван Лобода в беседе с aif.ru.

Специалист уточнил, что сегодня наука не может найти подтверждение сложившемуся мнению о воздействии солнечных всплесков на здоровье. Кроме того, остается непонятным, каким образом оно может осуществляться, ведь изменения в магнитном поле чаще всего настолько слабы, что люди просто не смогут ничего почувствовать.

«В организме человека нет достаточно чувствительных рецептов, способных зафиксировать столь слабые изменения магнитного поля, составляющие не более тысячной доли от Земного, и в миллионы раз меньшие, чем магнитное поле обыкновенного медицинского томографа», — объяснил эксперт.

Ухудшающееся самочувствие во время магнитных бурь учены объясняет психологией человека, который подсознательно желает переложить ответственность за свое здоровье и жизнь на какие-либо «таинственные процессы», неподвластные сознанию.

Стоит отметить, что часть медицинского сообщества все же признает воздействие магнитных бурь на организм. И некоторые эксперты советуют на всякий случай отслеживать прогноз геомагнитных колебаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вспышки на Солнце могут вызвать катаклизм планетарного масштаба.