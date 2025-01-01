Подросток в Петербурге зарезал отца в новогоднюю ночь из-за ключей от машины

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 218 0

Парень жестоко отреагировал на категорический отказ родителя на его хотелку.

Подросток в Петербурге зарезал отца в новогоднюю ночь из-за ключей от машины

Фото: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге 17-летний подросток зарезал отца в новогоднюю ночь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, парень отмечал Новый год отдельно от родителей. Однако примерно в два часа ночи он пришел домой сильно пьяным и стал требовать от отца дать ему ключи от машины. Родитель ответил категорическим отказом. Услышав это, подросток схватил со стола кухонный нож и вонзил его отцу в сердце. Преступление произошло на глазах у матери и бабушки.

В результате происшествия мужчина скончался на месте. Прибывшие в квартиру полицейские задержали подростка. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина устроил поножовщину в московском метро. Произошло это в переходе между станциями «Петровский парк» и «Динамо» в конце декабре 2024 года. Правоохранители задержали подозреваемого, его заключили под стражу. Все обстоятельства инцидента выясняются

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