Вспыхнула как спичка: в Свердловской области елка сгорела из-за фейерверков

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 44 0

В Свердловской области елка сгорела из-за фейерверков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хватило одного снаряда.

В городе Лесной в Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела елка. Инцидент произошел из-за фейерверка. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи с камеры наблюдения видно, как празднующие Новый год граждане установили салют слишком близко к дереву. Один из залпов попал в елку, после чего дерево сразу же вспыхнуло.

О том, кто понесет наказание за случившееся, пока не сообщается. Администрация города Лесной еще в начале декабря объявила о том, что фейерверк в новогоднюю ночь отменен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно запускать фейерверки.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Раков — гороскоп

Последние новости

19:27
В России создадут единую линейку учебников по русскому языку и литературе
19:05
Чтобы год прошел хорошо: в России прошел «Забег обещаний»
18:46
В Ленобласти ввели обязательную регистрацию собак
18:24
«Придется договариваться»: в Совфеде заявили о невозможности нанесения РФ стратегического поражения
17:58
Вспыхнула как спичка: в Свердловской области елка сгорела из-за фейерверков
17:41
«Это закончится когда-нибудь?» — сына Кудрявцевой увезли на скорой 31 декабря

Сейчас читают

Подросток в Петербурге зарезал отца в новогоднюю ночь из-за ключей от машины
Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год