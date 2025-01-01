Вспыхнула как спичка: в Свердловской области елка сгорела из-за фейерверков
В Свердловской области елка сгорела из-за фейерверков
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Хватило одного снаряда.
В городе Лесной в Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела елка. Инцидент произошел из-за фейерверка. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На записи с камеры наблюдения видно, как празднующие Новый год граждане установили салют слишком близко к дереву. Один из залпов попал в елку, после чего дерево сразу же вспыхнуло.
О том, кто понесет наказание за случившееся, пока не сообщается. Администрация города Лесной еще в начале декабря объявила о том, что фейерверк в новогоднюю ночь отменен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно запускать фейерверки.
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