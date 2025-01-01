Новоорлеанского террориста подозревают в связях с ИГ*

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

ABC News: новоорлеанского террориста подозревают в связях с ИГ*

ABC News: новоорлеанского террориста проверяют на связи с ИГИЛ*

Фото: Reuters/REUTERS

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По предварительным данным, в момент теракта у злоумышленника был при себе флаг запрещенной организации.

Правоохранительные органы проверяют, связан ли водитель, въехавший в толпу в Новом Орлеане, с ИГ*. Об этом сообщает ABC News.

По словам источника издания, в момент теракта у злоумышленника был при себе флаг запрещенной организации. Кроме того, в транспортном средстве нашли несколько взрывных устройств.

Отмечается, что следователям предстоит определить, как давно подозреваемый прибыл в страну и был ли он связан с ИГ.

Правоохранители также выясняют, были ли у подозреваемого сообщники. По данным CBS News, злоумышленника зовут Шамсуддин Джаббар. Его личность подтвердили двое федеральных чиновников.

Ранее грузовик въехал в толпу людей в американском городе Новый Орлеан. Инцидент произошел в популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где в этот период было особенно многолюдно, поскольку люди праздновали наступление Нового года.

Очевидцы утверждали, что после случившегося водитель вышел из автомобиля и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь. Согласно информации, предоставленной местными органами власти, в результате погибли десять человек. Еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп прокомментировал теракт в Новом Орлеане.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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