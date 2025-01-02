Умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Ему было 74 года.

Умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина Алкснис. 

Она уточнила, что Алкснис погиб из-за геморрагического инсульта, который произошел в ночь на 30 декабря. В результате бывший депутат Госдумы впал в глубокую кому. Позднее Ирина сообщит информацию о похоронах.

С 1989 по 1991 год Виктор Алкснис был народным депутатом СССР. После на два года он стал депутатом Верховного совета Латвии. С 2000 по 2007 год Алкснис был депутатом Госдумы. С 2013 по 2015 год Алкснис — глава городского поселения Тучково в Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, где служила артистка.

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