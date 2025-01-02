«Новогодний миллиард» проверили эксперты по кибербезопасности

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 42 0

Розыгрыш прошел под контролем компании F.A.C.C.T.

«Новогодний миллиард» проверили эксперты по кибербезопасности

Фото: пресс-служба "Столото"

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» прошел под контролем экспертов компании F.A.C.C.T — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Специалисты, помимо законодательно установленных мер контроля, применяемых для всех розыгрышей лотерей, распространяемых «Столото», дополнительно удостоверились в том, что в лотерее приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями, сообщила пресс-служба «Столото».

При оплате лотерейного билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняется информация о его продаже. Она поступает в базу данных ФНС и в независимую систему контроля, установленную у организатора лотереи — Минспорта или Минфина. Одновременно данные о каждом проданном билете регистрируются в лотерейной системе учета. Из них формируется так называемая база играющих билетов.

По словам специалиста по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике F.A.C.C.T. Павла Зевахина, эксперты компании провели сверку базы проданных билетов с той базой, которая участвовала в розыгрыше 1604-го тиража «Русского лото».

«Мы удостоверились в отсутствии появления дополнительных билетов как после окончания продаж, так и после проведения розыгрыша. По итогам проверки подтверждаем целостность базы билетов: данные в базе до и после тиража абсолютно идентичны», — отметил он.

«Новогодний миллиард», как и другие лотерейные розыгрыши от «Столото», прошел также под контролем независимой тиражной комиссии, ФНС России и независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи «Русское лото» — Минспорта России.

В рамках новогоднего тиража «Русского лото» члены тиражной комиссии, как и в любом другом розыгрыше, проверили бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. По итогам розыгрыша все члены комиссии единогласно подтвердили, что в ходе тиража не было никаких нарушений.

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