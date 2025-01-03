Грецию беспокоит рост цен на газ после прекращения транзита через Украину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Премьер Греции: прекращение транзита газа через Украину это преступление

Греция обеспокоена ростом цен на газ после прекращения транзита через Украину

Фото: www.globallookpress.com/Nikolas Georgiou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запасы для отопления домов в Европе уже начинают заканчиваться.

Прекращение транзита газа через Украину может привести к повышению цен на него. Власти Греции обеспокоены этим фактом, сообщило греческое телевидение ERT.

«В правительстве уверяют, что Греция полностью защищена от прекращения поставок российского природного газа в Центральную Европу через Украину, однако широко распространена обеспокоенность по поводу возможного повышения его цены», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в этом году ожидается более суровая зима, чем в прошлом. В связи с этим растет беспокойство по поводу цен на газ — запасы для отопления домов в Европе уже начинают заканчиваться. Болгарию, Румынию и Грецию прекращение транзита газа, вероятно, затронет особенно сильно. Им придется увеличить экспорт электроэнергии.

Экс-министр Греции Панайотис Лафазанис накануне назвал решение ЕС и Киева прервать транзит российского газа через Украину преступлением. Утром первого января подача российского газа для транспортировки в Европу была прекращена «Газпромом». Представители компании отметили, что это решение было принято из-за череды отказов со стороны Украины продлить соглашение.

Россия несколько раз напоминала, что с ее стороны никогда не поступало отказов от транзитных поставок в Европу. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии призвали запустить СП после остановки транзита газа через Украину.

+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Грецию беспокоит рост цен на газ после прекращения транзита через Украину
7:51
«Купол Донбасса» перехватил 72 беспилотника за время новогодних праздников
7:30
Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО
7:09
«Была на свидании один раз в жизни»: Бьянка о трудностях на любовном фронте
6:46
Зеленский обвинил Запад в использовании беженцев с Украины в качестве дешевой рабочей силы
6:30
«Кто ищет, тот всегда найдет»: жена Курбана Омарова не проверяет его телефон

Сейчас читают

Ветер перемен: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 января
Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год