«Расхлебываем последствия»: как Анна Хилькевич отпраздновала Новый год

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Анна Хилькевич жалеет, что позволила старшим дочерям поздно ложиться спать

Анна Хилькевич рассказала, какую ошибку совершила в новогоднюю ночь

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Актриса призналась, что допустила ошибку, с которой семья не может справиться уже несколько дней.

Актриса Анна Хилькевич жалеет, что позволила своим старшим дочерям допоздна веселиться в новогоднюю ночь, поскольку это сбило их режим сна. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в своем Telegram-канале.

«Второй день расхлебываем последствия позднего новогоднего засыпания старших девочек. Их нервная система совсем не предназначена для того, чтобы даже раз в год лечь спать в три-четыре часа утра», — пожаловалась Хилькевич.

По ее словам, дочки теперь с трудом засыпают вечером, плачут и капризничают. Чтобы избежать этого в следующем году, она собирается их отправить спать чуть ли не после боя курантов — в час ночи.

При этом выспаться после празднования Нового года у многодетной мамы тоже не получилось. После того как вся семья заснула, проснулась маленькая дочь Оливия.

К слову, малышка появилась на свет 17 сентября 2024 года. Хилькевич писала, что недавно столкнулась с большим стрессом. У Оливии обнаружили кисту. К счастью, все обошлось, и вскоре новообразование рассосалось само.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Майами оскорбил Анну Хилькевич.

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