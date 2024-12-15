«Внешность деревенская»: Олег Майами оскорбил Анну Хилькевич

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 92 0

Олег Майами назвал внешность Анны Хилькевич деревенской

Анна Хилькевич рассказала, как ее оскорбил Олег Майами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывший участник «Дома-2» позволил себе едкий комментарий в сторону многодетной матери.

Певец Олег Майами в прошлом оскорбил актрису Анну Хилькевич. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в интервью блогеру Карине Нигай.

Неприятный инцидент прошел на пробах, где парень был ее партнером. Когда они встретились, бывший участник шоу «Дом-2» позволил себе неуместно высказаться в адрес внешности Хилькевич.

«Мы с ним разговариваем, и он говорит: „Ну, у тебя, конечно, внешность такая деревенская“. Я как бы проглотила, конечно. Я не люблю раздувать конфликты. Но сейчас, через время, я все сказала на публику», — ответила актриса.

Хилькевич решила не обострять ситуацию, хотя ее это задело. По итогу роль все же досталась Анне, а Олега принять участие в проекте не пригласили. Актриса Агата Муцениеце, которая присутствовала во время интервью, заявила, что Хилькевич таким образом удалось отомстить своему обидчику.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у новорожденной дочки Анны Хилькевич начались проблемы со здоровьем.

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