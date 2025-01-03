Умер актер Джон Каподис, сыгравший в фильме «Эйс Вентура»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Кинозвезде было 83 года.

Скончался звезда «Эйс Вентуры» и «Уолл-стрит»

Фото: фото из открытых источников

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Американский актер Джон Каподис, который снимался в фильмах «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Уолл-стрит», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Джон был преданным мужем, отцом и дедом. И все, кто имел удовольствие с ним познакомиться, будут скучать по нему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актер скончался еще 30 декабря 2024 года. Причины смерти не раскрываются. У Каподиса остались супруга, дочери и четверо внуков. Похороны пройдут 11 января, а поминальная месса на следующий день.

Джон Каподис родился 25 декабря 1941 года в Чикаго. Многим зрителям он полюбился благодаря участию в сериале «Главный госпиталь», а также фильму «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

Кроме того, Каподис снимался в кинокартине «Уолл-стрит», «Медовый месяц в Вегасе», «День независимости», «Скорость» и во многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла создательница дома моды Missoni Розита Миссони.

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