«Утрата для всего мира»: умерла актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 13 0

Актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93 лет

Актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93 лет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Заслуженной артистке РСФСР было 83 года.

Скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина. Ей было 93 года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — говорится в сообщении.

Ромодина родилась 18 апреля 1931 года. Она начала служить в вышеупомянутом театре началась в 1958 году. За это время актриса сыграла в таких спектаклях, как «Синяя птица», «Валентин и Валентина», «Идеальный муж», «Прощание с Матерой», «Западня для королевы» и других.

Также Ромодина снималась в кино. Известные картины с ее участием: «На всякого мудреца довольно простоты», «Ну, публика!», «Сладкоголосая птица юности» и другие.

В театре подчеркнули, что Ромодина подходила к каждому своему персонажу с присущей ей харизмой. За это она была настоящей любимицей публики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева.

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