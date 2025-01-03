Сказала «Да!» и показала кольцо: Кристина Асмус удивила подписчиков

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 16 0

Дочь Кристины Асмус подарила ей кольцо

Кристина Асмус сказала «Да!» и показала кольцо

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Неужели скоро будет свадьба?

Актриса Кристина Асмус показала кольцо. Фото с украшением она опубликовала в личном блоге.

«Я сказала «Да!» — подписала она снимок.

Однако артистка поспешила сразу оговориться, пояснив, что замуж выходить она пока что не планирует, так как кольцо ей подарила дочь по имени Настя на Новый год.

Более того, наследница подарила маме сразу несколько колец ее любимой марки. Этот подарок был очень важен для Асмус, так как украшения были куплены на гонорар ее дочери после съемок.

Стоит сказать, что подписчики легко бы поверили в то, что Асмус выходит замуж, ведь она встречается с кинопродюсером Ильей Бурецом, роман с которым она перестала скрывать в конце прошлого года. При этом многие называли Асмус разлучницей, так как мужчина был еще женат на момент начала их отношений. Однако Бурец уже давно не жил со своей супругой, а их развод состоялся 18 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич выходит замуж во второй раз.  Знаменитость похвасталась роскошным помолвочным кольцом. 

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