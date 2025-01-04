В Аргентине задержан обвиняемый по делу о гибели Лиама Пейна

Официант Брайан Паис продал бывшему солисту One Direction наркотики.

В Аргентине по делу о гибели музыканта Лиама Пейна задержан официант Брайан Паис. Предположительно, он продал наркотики бывшему участнику группы One Direction в день, когда тот погиб. Музыкант, находясь в состоянии измененного сознания, выпал с балкона отеля в Буэнос-Айресе, сообщил Infobae.

«Бывший официант был задержан в своем доме в Беразатеги 3 января сотрудниками специального следственного отдела городской полиции», — сказано в публикации.

Судья Лаура Грасиела Брюньар поместила Брайана в превентивное заключение. У него есть сутки на то, чтобы сдаться. Также сообщается, что в скором времени будет задержан еще один подозреваемый.

В день гибели Лиама Пейна в номере его отеля обнаружили наркотики. При падении музыкант сломал основание черепа, спасти его было невозможно. Позднее прокуратура отметила, что во время падения Пейн не контролировал себя. Суд Аргентины обвинил пять человек в гибели певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности дела о гибели Лиама Пейна.