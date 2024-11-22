«Не знаю, откуда ждать звонка»: новые подробности дела о гибели Лиама Пейна

Бывший участник группы One Direction выпал с балкона гостиницы в Буэнос-Айресе 17 октября. У следователей все еще есть несколько версий случившегося.

Бывший участник группы One Direction Лиам Пейн незадолго до своей гибели терроризировал экс-возлюбленную Майю Генри и ее семью, обещая выложить в Сеть ее интимные фотографии. Об этом пишет Page Six.

СМИ утверждают, что всего за неделю до трагедии адвокаты модели направляли письмо Пейну, в котором требовали прекратить угрожать и совершать противозаконные действия. А за месяц до гибели певца стало известно, что знаменитость на протяжении двух лет уже после расставания не оставлял девушку в покое.

«Он присылает мне сообщения, разрывает мой телефон, причем все это не только со своего номера, но и с других номеров, так что я никогда не знаю, откуда ждать звонка», — рассказывала тогда Генри в соцсетях.

Музыкант выпал с балкона гостиницы в Буэнос-Айресе 17 октября. Его тело нашли под окнами отеля. Официальная причина гибели артиста пока не озвучивалась. Однако несколько версий активно обсуждались как в Сети, так и в СМИ. Некоторые были уверены в самоубийстве музыканта, другие заявляли, что смерть Пейна связана со скандалом вокруг продюсера P. Diddy.

Издание The Mirror со ссылкой на инсайдера сообщало, что смерть Пейна не была суицидом. На опубликованных порталом кадрах видно, как музыкант, стоя на балконе, теряет сознание. Причем за несколько часов до трагедии он уже падал в обморок, когда находился в холле отеля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого задержали по подозрению в убийстве певца Лиама Пейна.