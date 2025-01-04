Харрис оговорилась во время произнесения клятвы верности флагу США

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась во время произнесения клятвы верности американскому флагу. Это произошло на первом заседании Сената Конгресса США нового, 119-го созыва. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Харрис провела церемонию приведения к присяге избранных по итогам состоявшихся 5 ноября 2024 года выборов новых членов Сената.

По традиции во время мероприятия члены верхней палаты Конгресса произносили клятву верности флагу государства. Однако вице-президент запнулась в самый неподходящий момент.

«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», — сказала она, забыв произнести перед названием государства слово «флаг».

В социальных сетях на Харрис обрушился шквал критики. Пользователи обвинили ее в незнании текста клятвы и назвали ее ошибку неприемлемой для экс-кандидата от Демократической партии на выборах президента США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп намерен назначить на пост главы пресс-службы Госдепа США журналистку Fox News.