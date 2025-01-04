Выходит замуж? Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным

Мадонна выходит замуж? Певица похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

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Певица похвасталась кольцом с огромным бриллиантом.

Певица Мадонна спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним избранником — футболистом Акимом Моррисом. В социальных сетях звезда опубликовала фото, на котором протянула руку и похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом. Кадры публикует Daily Mail.

На фотографии знаменитость позирует вместе с возлюбленным. Мадонна показывает украшение в камеру, а Моррис загадочно улыбается. Поклонники певицы предположили, что она получила предложение руки и сердца.

Однако некоторых смутило то, что украшение выглядит очень дорогим, а 28-летний спортсмен вряд ли имеет на своих счетах миллионы долларов. В то же время благодаря артистке его популярность значительно возросла, а также увеличилось число рекламных контрактов.

А ведь всего несколько месяцев назад появлялась информация о расставании пары после нескольких месяцев отношений. Зарубежные издания отмечали, что Мадонна бросила спортсмена из-за ревности и разницы в возрасте. Но позже она снова стала публиковать фото с футболистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Ида Галич выходит замуж во второй раз.

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