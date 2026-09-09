Из Петербурга в Москву: в команде Канье Уэста сделали заявление о концерте

Канье Уэст может выступить в Москве

Агентство Say Agency, отвечающее за концерт американского рэпера Канье Уэста в России, удалило из своего Telegram-канала посты, в которых уверяло, что шоу исполнителя не отменят и идет процесс оформления необходимых бумаг. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Компания удалила публикации со сканами подтверждающих документов, размещенных на канале несколько дней назад. Также исчезли видеообращения гендиректора агентства Анны Субчевой – в них она настаивала на том, что никакой отмены концерта не будет.

Сейчас гендиректор агентства отказывается комментировать ситуацию, связанную с удалением постов. При попытке корреспондента дозвониться до нее, она выразила недовольство поздним звонком и прервала разговор.

При этом в самой команде американского артиста подчеркивают, что место проведения концерта для них не принципиально. В то же время они заявили, что в качестве одной из возможных площадок рассматривается Москва.

Спор вокруг возможного шоу Канье Уэста в Санкт-Петербурге продолжается уже длительное время. Ситуация обострилась после того, как пресс-служба «Газпром-Арены», где должен выступить рэпер, заявило об отсутствии запланированных концертов зарубежных певцов в октябре 2026 года. Именно после этого в Say Agency прокомментировали появившееся заявление стадиона.

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