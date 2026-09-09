«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным

Дональд Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Дональд Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с Владимиром Путиным «отличной беседой».

Американский лидер заявил, что российский президент настроен на скорейшее завершение конфликта на Украине и выразил надежду, что Владимир Зеленский также готов к «сделке».

Главным барьером на пути к миру Трамп считает якобы личную неприязнь между Путиным и Зеленским. При этом он допустил возможность их трехсторонней встречи.

Лидеры обсудили итоги визита американских спецпосланников в Москву и Киев. Работа представителей США получила положительную оценку, взаимодействие будет продолжено. Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом обозначил конкретные шаги, которые Вашингтон мог бы предпринять для ускоренного завершения боевых действий на Украине. Кроме того, российский президент высоко оценил усилия Мелании Трамп по содействию в воссоединении российских и украинских детей с их семьями

По времени разговор продлился ровно час.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Вьетнама встретился с Путиным в Кремле и поблагодарил Россию за помощь и поддержку.

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