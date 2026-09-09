Будет жить в будке: Бьянка высказалась о месте мужчины в ее доме

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 27 0

Артистка объяснила, на каких условиях готова впустить в свою жизнь потенциального избранника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Бьянка отказалась выделять потенциальному избраннику место в новом доме

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) рассказала, что не планирует выделять потенциальному избраннику отдельное пространство в своем новом доме. Об этом артистка сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».

На вопрос о том, найдется ли для мужчины место в ее доме, Бьянка ответила категорично.

«Нигде! (Место. — Прим. ред.) мужчины в его доме», — заявила артистка.

Журналисты уточнили, может ли она выделить мужчине место хотя бы в гардеробной или сарае. На это певица дала неожиданный ответ.

«Будку!» — резко ответила Бьянка.

При этом артистка отдельно подчеркнула, что считает дом своей личной территорией.

«Нет, ну это же мой дом», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина приобрела элитные апартаменты в Москве. Новое жилье певицы расположено в жилом комплексе «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе. Стоимость квартир в этом доме начинается примерно от 200 миллионов рублей.

Риэлтор Константин Муравьев отметил, что комплекс построили в 2007 году. Среди его преимуществ специалист выделил большие окна, хорошие виды и расположение рядом с зелеными зонами. По словам эксперта, соседями Долиной могут стать сотрудники Российской академии наук, которая находится неподалеку.

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