«Жажда легких денег»: Вован и Лексус высказались о студентах-дропперах

Пранкеры Вован и Лексус написали диктант по цифровой безопасности

Пранкеры Вован и Лексус написали Евразийский диктант по цифровой безопасности и поделились собственным опытом общения с киберпреступниками.

«У нас уже более 100 часов общения с мошенниками, мы понимаем их психологию этих людей и понимаем портрет человека, который пытается обмануть наших граждан», — пояснил Лексус (Алексей Столяров — Прим. ред.).

Также он рассказал, что в последнее время становится актуальна тема дропперства и, особенно, вовлечения студентов в преступные схемы.

Дропперы — это люди, которые участвуют в мошеннических схемах, предоставляя свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банкингу для перевода, обналичивания или «отмывания» денег, похищенных у других.

Пранкер подчеркнул важность обсуждения того, как избежать подобных историй и правил, как «не попасть на удочку мошенников».

Вован (Владимир Кузнецов — Прим. ред.) отдельно описал типичную схему вовлечения в дропперство.

«Люди ведутся, в первую очередь, из-за желания легкого заработка. <…> Вот как, например, молодежь становится дропперами: (нужно — Прим. ред.) перенести из пункта А в пункт Б какую-нибудь вещь. И вы получите там 20–30 тыс. (рублей — Прим. ред.) за одну посылку. Именно такая жажда легких денег и привлекает», — объяснил он.

Также он подчеркнул, что мошенники давят на чувство страха и пугают негативными последствиями. В подобных случаях Вован посоветовал «включать голову» и лишний раз перепроверять информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как киберпреступники освоили новый способ хищения данных со смартфонов.

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