«Жажда легких денег»: Вован и Лексус высказались о студентах-дропперах

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Видео 33 0

Задания диктанта по цифровой безопасности оказались простыми для пранкеров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пранкеры Вован и Лексус написали диктант по цифровой безопасности

Пранкеры Вован и Лексус написали Евразийский диктант по цифровой безопасности и поделились собственным опытом общения с киберпреступниками.

«У нас уже более 100 часов общения с мошенниками, мы понимаем их психологию этих людей и понимаем портрет человека, который пытается обмануть наших граждан», — пояснил Лексус (Алексей Столяров — Прим. ред.).

Также он рассказал, что в последнее время становится актуальна тема дропперства и, особенно, вовлечения студентов в преступные схемы. 

Дропперы — это люди, которые участвуют в мошеннических схемах, предоставляя свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банкингу для перевода, обналичивания или «отмывания» денег, похищенных у других. 

Пранкер подчеркнул важность обсуждения того, как избежать подобных историй и правил, как «не попасть на удочку мошенников».

Вован (Владимир Кузнецов — Прим. ред.) отдельно описал типичную схему вовлечения в дропперство.

«Люди ведутся, в первую очередь, из-за желания легкого заработка. <…> Вот как, например, молодежь становится дропперами: (нужно — Прим. ред.) перенести из пункта А в пункт Б какую-нибудь вещь. И вы получите там 20–30 тыс. (рублей — Прим. ред.) за одну посылку. Именно такая жажда легких денег и привлекает», — объяснил он.

Также он подчеркнул, что мошенники давят на чувство страха и пугают негативными последствиями. В подобных случаях Вован посоветовал «включать голову» и лишний раз перепроверять информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как киберпреступники освоили новый способ хищения данных со смартфонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
Дочь дипломата Белецкого не признала вину в убийстве матери и младших братьев
22:37
Пожар вспыхнул на набережной в Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров
22:19
«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным
22:18
Будет жить в будке: Бьянка высказалась о месте мужчины в ее доме
22:08
«Жажда легких денег»: Вован и Лексус высказались о студентах-дропперах
21:47
«Не только Шаляпину»: Иракли решил присмотреться к бабушкам

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
«Спасибо им за время вместе»: Киркоров не сдержал слез на могиле родителей
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео