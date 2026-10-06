«Ниже рейтинг только у алкашей»: таксист довел москвичку до слез

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Унижения в адрес пассажирки не заканчивались всю поездку.

Как таксисты реагируют на пассажиров с низким рейтингом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таксист в Москве довел пассажирку до слез из-за низкого рейтинга в приложении

Таксист в Москве довел пассажирку до слез из-за ее рейтинга в приложении. Об этом пострадавшая Кристина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Утром девушка заказала машину, но водитель долго кружил по району и не отвечал на ее сообщения. Когда он наконец приехал, пассажирка спросила, почему мужчина игнорировал ее.

Фото: Instagram*/nutri.kris

Таксист ответил, что все дело в ее оценке в приложении — 4,85 балла. Мужчина заявил, что «ниже рейтинг только у алкашей».

Всю оставшуюся дорогу, по словам Кристины, водитель унижал ее и рассказывал, как таксисты выбирают клиентов по рейтингу. Девушка не стала спорить и плакала до конца поездки.

После случившегося Кристина обратилась в поддержку сервиса. По ее словам, там пообещали «провести беседу с водителем».

Позже девушка опубликовала в социальных сетях видео, на котором плачет в салоне автомобиля. Ролик уже набрал более 370 тысяч просмотров, а также тысячи комментариев и лайков.

«Честно говоря, я просто была в шоке. Просто представьте: я только задала вопрос, почему он не ответил, а он меня просто обкатил помоями, сказав, что ему со мной все понятно», — отметила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сентября в Москве таксистам запретили самостоятельно предлагать услуги пассажирам в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
85.71
0.78 96.03
0.70
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

22:07
Ничья: сборная России упустила победу над Нигерией, ведя со счетом 3:1
21:59
Суд признал банкротом компанию Влада Бумаги «А4 Трейд»
21:53
«Терпеть не могу»: Потехин спрятался от камер на премьере фильма «Руки Вверх! 2»
21:47
Певец Сидоров сильно пожалел, что увидел игру Кологривого в мюзикле
21:35
ПВО сбила 110 украинских беспилотников над регионами России за день
21:22
Пляжи «Сириуса» закрыли из-за пожара на танкере в Черном море

Сейчас читают

Медведь-людоед разрыл могилу и утащил тело покойной: что происходит с хищниками
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня