«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Машина премиум-класса стала самым дорогим подарком для Кети Топурии

«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда обычно старается обходить стороной тему роскоши в разговорах.

Знаменитая певица Кети Топурия, вокалистка группы «А’Студио», наверняка, часто получает хорошие подарки. О самом дорогом из них артистка рассказала в Youtube-подкасте «За деньги».

Как оказалось, однажды певице подарили Rolls-Royce. Роскошный автомобиль стал настоящим шоком для Топурии.

«Я даже вспотела», — вспомнила певица.

При этом Топурия признается, что всегда смущается, когда в разговоре речь заходит о роскоши.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала об отношении детей к Деду Морозу. Младший сын певицы Натальи Подольской — четырехлетний Иван — верит в Деда Мороза, а старший — девятилетний Артем — нет, но подыгрывает брату. При этом Артем ждет, когда можно написать уже письмо Деду Морозу, чтобы потребовать подарки. Мальчик прекрасно знает, откуда они берутся, что волшебник — это родители. Любимым же подарком для мальчика, рассказала его звездная мама, стали деньги.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке
0:55
«Мы не просто уважали Сашу, мы его ценили»: военкор Денис Кулага о погибшем Мартемьянове
0:30
Суженый-ряженый, приходи наряженный: как гадать на Святки 2025
0:20
Запад не замечает гибель наших военкоров: политолог прокомментировал убийство Мартемьянова
23:55
«Завсегдатай блошиных рынков»: Дима Билан сделал ремонт в квартире в стиле СССР
23:30
«IT не при чем»: сбой в аэропортах Германии случился не из-за кибератаки

Сейчас читают

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год