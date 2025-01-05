Чтобы вместе прошли весь путь: Ирина Пегова назвала качества идеального мужа для дочери

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Актриса Пегова назвала качества идеального мужа для дочери Татьяны

Чтобы вместе прошли весь путь: Ирина Пегова назвала качества идеального мужа для дочери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Материальный достаток в этот список не входит.

Актриса Ирина Пегова уверена, что будущий муж ее дочери Татьяны вовсе не должен быть состоятельным человеком, богатства молодые смогут достичь вместе. Своим мнением она поделилась в интервью «Вокруг ТВ».

«Будущий зять должен быть самостоятельным. Понимающим, чего он хочет, к чему стремится. При этом хотелось, чтобы он был легким человеком, с чувством юмора. Но самое важное, чтобы Тане было с ним хорошо. Оба человека в отношениях должны летать, чувствовать себя счастливыми. Материальный достаток не так важен. Я хочу, чтобы они вместе строили свое будущее. Чтобы вместе прошли весь путь и достигли, в том числе материального благополучия», — подчеркнула актриса.

При этом брак самой Пеговой идеальным считать вряд ли можно. Вместе с актером Дмитрием Орловым артистка была в отношениях шесть лет. В браке с мужчиной родилась дочь Татьяна.

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