«Выходит из себя»: жена Курбана Омарова рассказала об одной из черт его характера

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Жена Курбана Омарова Валерия посмеялась над его привычками

жена курбана омарова шутит над ним

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Девушка предположила, что всему виной знак зодиака ее мужа.

Беременная жена бизнесмена Курбана Омарова высмеяла его чрезмерную страсть к порядку. Шутливое видео девушка выложила на своей странице в соцсетях.

Супруги выбрались на свидание в ресторан. Валерия сняла, как Курбан скрупулезно раскладывает на диване свои вещи. После того, как он закончил, девушка шутливо спросила, могут ли они начинать есть или для начала необходимо разложить и ее вещи.

«Когда муж по гороскопу Дева, нужно, чтобы везде была идеальная чистота!» — написала Валерия в своем блоге.

Также она отметила, что опоздание, даже незначительное, способно вывести бизнесмена из себя. Курбан согласился с тем, что не терпит беспорядка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бородина оттягивала развод с Омаровым ради младшей дочери Теоны. Развод стал для телевудущей тяжелым испытанием, так что она старалась уберечь от негативных переживаний ребенка.

 

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