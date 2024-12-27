«Выходит из себя»: жена Курбана Омарова рассказала об одной из черт его характера

Девушка предположила, что всему виной знак зодиака ее мужа.

Беременная жена бизнесмена Курбана Омарова высмеяла его чрезмерную страсть к порядку. Шутливое видео девушка выложила на своей странице в соцсетях.

Супруги выбрались на свидание в ресторан. Валерия сняла, как Курбан скрупулезно раскладывает на диване свои вещи. После того, как он закончил, девушка шутливо спросила, могут ли они начинать есть или для начала необходимо разложить и ее вещи.

«Когда муж по гороскопу Дева, нужно, чтобы везде была идеальная чистота!» — написала Валерия в своем блоге.

Также она отметила, что опоздание, даже незначительное, способно вывести бизнесмена из себя. Курбан согласился с тем, что не терпит беспорядка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бородина оттягивала развод с Омаровым ради младшей дочери Теоны. Развод стал для телевудущей тяжелым испытанием, так что она старалась уберечь от негативных переживаний ребенка.