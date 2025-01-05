В Германии рассказали о возможном визите Шольца в Москву

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Депутат Кизеветтер: Шольц может прилететь в Москву до 23 февраля

В Германии рассказали о возможном визите Шольца в Москву

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, по мнению депутата Кизеветтера, может состояться до 23 февраля.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, может встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем до запланированных на конец февраля выборов в бундестаг. Такое предположение в соцсетях высказал депутат Родерих Кизеветтер, представитель Христианско-демократического союза (ХДС).

«Появляется больше признаков, что канцлер Шольц отправится в Москву и встретится с Путиным до 23 февраля», — написал политик.

Кизеветтер отметил, что встреча с российским лидером может состояться и у Дональда Трампа. Однако никакого источника оглашенной информации депутат не назвал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце декабря прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании повторно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Германский лидер подтвердил, что не собирается отправлять на Украину немецкие войска. Однако его страна и дальше продолжит оказывать военную помощь Незалежной.

Путин и Шольц уже беседовали по телефону 15 ноября. В ходе своего первого за два года разговора президент РФ напомнил главе правительства ФРГ условия Москвы, которые могут стать основой возможных договоренностей по окончанию боевых действий на Украине.

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