«Нельзя быть наивными»: Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным

Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным

Фото: Harry Nakos/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прошлый телефонный разговор двух политиков состоялся 15 ноября.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью порталу t-online.

«Я хотел бы (поговорить еще раз — Прим. ред.). Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал он.

Также Шольц подтвердил, что не собирается отправлять на Украину немецкие войска. Однако Германия и дальше продолжит оказывать военную помощь Незалежной.

Ранее по инициативе Берлина 15 ноября состоялись телефонные переговоры между Путиным и Шольцем, где политики обсуждали украинский конфликт. Это был их первый разговор за два года.

В ходе беседы президент РФ напомнил главе правительства ФРГ условия Москвы, которые могут стать основой возможных договоренностей по окончанию боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как победа Трампа заставила Шольца позвонить в Москву. Недружественные страны уже начали идти на контакт с Россией.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
«Хочется оставить наследие»: художник Никас Сафронов о сложностях в личной жизни
19:00
Во всем должна быть мера: прогноз Таро на неделю с 30 декабря по 5 января
18:57
«Нельзя быть наивными»: Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным
18:47
Насильственная украинизация: Киев вновь пытается избавиться от русского языка
18:39
Двигай ножками: как не испортить фигуру за время новогодних праздников
18:35
Белый гроб и последние слова отца: как прошли похороны Яниса Тиммы

Сейчас читают

Импортозамещение: какие российские актеры могли бы сыграть героев «Гарри Поттера»
«Без истерики и плача»: пострадавшая в авиакатастрофе 11-летняя россиянка идет на поправку
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год