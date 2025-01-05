«Им прилетает»: как Филипп Киркоров наказывает своих недругов

Он поделился, что имеет мистические способности.

Народный артист России Филипп Киркоров имеет мистические способности, которые достались ему от отца — эстрадного певца Бедроса Киркорова. С их помощью звезда наказывает своих недругов. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Что именно в полной мере может артист — неизвестно. Однако он точно может предсказать пол будущего ребенка. Вместе с тем Киркоров сразу предупреждает своих недругов, что с ним конфликтовать не стоит, чтобы избежать неприятностей. Причем после сам певец ничего не делает.

«Не надо никого проклинать. Но им прилетает», — сказал он.

Способности Киркорову передались от его отца, который умеет лечить руками многие болезни. Однако, как подчеркнул сам певец, свою жену Викторию он спасти от рака не смог. Киркоров-младший сожалеет, что сейчас с ним нет мамы, хотя она умерла больше 30 лет назад.

«Папа знает очень много секретиков. Папа у меня уникальный. Жалко маму не вылечил. <…> Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает», — подчеркнул Киркоров.

Певец также выразил уверенность, что ему помогают высшие силы. Артист обращается к ним перед важными событиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров принимал роды в маршрутке и ребенка назвали в его честь. Новорожденную девочку назвали в честь артиста.