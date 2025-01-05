«Обещал облить кислотой»: участница «Мисс Россия 2023» стала жертвой сталкера

Девушка всерьез опасается за свою жизнь и здоровье.

Участница конкурса «Мисс Россия-2023», модель Анастасия Минаева призналась, что стала жертвой преследования со стороны неадекватного поклонника. Девушка всерьез опасается за свою жизнь и здоровье, так как некий мужчина по имени Олег Беляков уже более года не оставляет ее в покое и обещает изуродовать.

«Когда я участвовала в конкурсе „Мисс Россия“, я впервые услышала об этом человеке. В течение года он писал мне сообщения и, к сожалению, это переросло в преследование. Он начал появляться в местах, где я была, он поджидал меня под окнами и следил за мной», — поделилась девушка в соцсети.

Поначалу ситуация даже забавляла Минаеву, так как Беляков всего лишь признавался ей в любви, она же считала его сумасшедшим. Однако потом мужчина начал угрожать облить девушку кислотой, чтобы она больше никогда не смогла работать моделью.

Не на шутку испугавшись, Минаева обратилась в полицию, сообщив все данные, которые ей удалось найти. Мужчину задержали, однако спустя 48 часов отпустили.

«После этого Олег начал активно путешествовать по России и угрожать мне онлайн. Присылал фото, жаловался на жизнь, говорил, что я не заслужила всего того, что имею, винил во всех своих неудачах меня», — рассказала Минаева.

Девушка по-прежнему опасается за свою жизнь, так как Беляков, по ее словам, знает, где она живет, и имеет контакты ее родных и близких, которым уже писал — с разных номеров.

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