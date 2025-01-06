Воспоминания отрывками: гребца-олимпийца Ляпунова жестоко избили в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 46 0

Гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова жестоко избили в Москве неизвестные

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей.

Российского гребца-байдарочника, участника летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кирилла Ляпунова избили неизвестные в центре Москвы. Спортсмена госпитализировали со множественными травмами, сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, Ляпунова госпитализировали 3 января в 04:30. У него обнаружили ушибы мягких тканей лица, глазного яблока и тканей глазницы, а также гематомы век, перелом правого скулоорбитального комплекса.

Сам Ляпунов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что не помнит ничего об инциденте. В тот день он встретился со знакомыми. Перед нападением уже все разошлись, он остался один.

«Помню, ребята в такси меня звали все, я не поехал, остался, а дальше не могу ничего сказать», — поделился спортсмен.

Ляпунов также рассказал, что сейчас чувствует себя нормально. Гребца уже выписали из больницы, он находится дома. При этом продолжать наблюдаться у врача спортсмен продолжит.

Кирилл Ляпунов — российский гребец-байдарочник, мастер спорт международного класса. Он выступает за сборную РФ с 2009 года. Ляпунов участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жайнейро в 2016-м. Также он является серебряным призером чемпионата Европы, двукратным чемпионом летней Универсиады в Казани.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербурженка избила супружескую пару в метро. Инцидент произошел в вечернее время, когда агрессивная дама куда-то сильно спешила и распихивала людей на платформе. Женщине сделали замечание из-за ее неадекватного поведения.

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