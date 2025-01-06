Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

За минувшие сутки 23 населенных пункта подверглись ударам украинских боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Так, 23 населенных пункта подверглись ударам боевиков. Противник выпустил 22 снаряда и совершил атаки 41 БПЛА. В результате этих нападений пострадали пять человек, включая 17-летнюю девушку.

В частности, по селам Борки, Долгое, Новопетровка и Тулянка были выпущены 10 беспилотников ВСУ. В хуторе Екатериновка дрон атаковал движущуюся машину, двое оказались ранены. Одну женщину отпустили на амбулаторное лечение, а 17-летнюю девушку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Еще восемь БПЛА атаковали семь населенных пунктов в Белгородском районе. В результате нападения пострадал один человек. По трем селам Грайворонского округа ВСУ выпустили семь снарядов и сбросили два взрывных устройства с дрона. Нападению подвергся и Краснояружский район. Там по четырем населенных пунктам боевики выпустили 12 снарядов и атаковали девятью беспилотниками.

Вместе с тем силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов над Прохоровским, Чернянским районами и Яковлевским округом. Обстрел производился по Шебекинскому округу. В частности, по четырем селам ВСУ выпустили три боеприпаса и совершили атаки шестью БПЛА. Два человека пострадали.

Кроме того, ВСУ с применением дрона атаковали движущийся автомобиль на участке трассы Красный Октябрь — Чайки в Белгородском районе. В результате происшествия пострадал один мужчина, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и вывихом плеча.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ.