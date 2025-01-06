В павильоне рынка «Славянский мир» произошел взрыв

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 154 0

Газовый баллон взорвался на рынке «Славянский мир» в Москве

Газовый баллон взорвался на рынке «Славянский мир» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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По предварительным данным, пострадали три человека.

На московском рынке «Славянский мир», расположенном на Калужском шоссе, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, все случилось во время приготовления пищи, пожара не последовало. Трое человек пострадали, их госпитализировали «скорые».

На место происшествия направились экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате взрыва газовоздушной смеси в селе Новострой, что в Новолакском районе Дагестана, пострадали два человека. По предварительной версии, ЧП произошло из-за утечки газа, дом был газифицирован.

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