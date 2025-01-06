Россиянин пропал после нападения неизвестных в Грузии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 900 0

Россиянин Виктор Соловьев пропал в Грузии после нападения неизвестных

Россиянин пропал после нападения неизвестных в Грузии

Фото: Telegram

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоумышленники затолкали мужчину в белый Subaru и увезли.

Гражданин России Виктор Соловьев пропал в Грузии после нападения неизвестных. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января 2025 года на дороге к горнолыжному комплексу Тетнулди в регионе Сванетия.

По информации 5-tv.ru, россиянин пребывал на Грузии в туристической поездке. Неизвестные на белом автомобиле Subaru перегородили Соловьеву и его спутнице дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину. Его спутницу злоумышленники отпустили.

Позднее МВД Грузии сообщило, что расследует дело о нападении на российских граждан по статьям о грабеже и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Тем временем друзья Соловьева распространяют в сети информацию о его исчезновении и просят связаться с ними всех, кто что-либо знает о местонахождении россиянина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сотрудники ТЦК похитили популярного блогера Назарчика после критики в его адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.

-5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
101.68
1.15 106.10
0.15
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Последние новости

18:16
«Сразу после Нового года»: Волочкова заявила об отъезде из России
17:55
«Их реально больше»: на Украине зафиксирована вспышка метапневмовируса
17:31
Россиянин пропал после нападения неизвестных в Грузии
17:18
Разгрузить организм: как восстановить ЖКТ после новогодних праздников
17:02
Оставил паспорт, деньги и телефон: на Гоа таинственно исчез российский турист
16:45
Время застолий истекло: как вернуться в форму после праздников

Сейчас читают

В купальнике с глубоким декольте: Лолита проводит отпуск в компании молодого мужчины
Пятилетние трусы и нестиранные носки: Артемий Лебедев вывалил свое грязное белье
Воспоминания отрывками: гребца-олимпийца Ляпунова жестоко избили в Москве
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»