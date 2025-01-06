Индонезия вступила в БРИКС

Республика Индонезия официально вступила в БРИКС в статусе полноправного члена объединения. Об этом сообщили в МИД Бразилии, которая с 1 января по 31 декабря 2025 года председательствует в БРИКС.

«Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в контексте процесса расширения полноправного членства БРИКС», — говорится в заявлении на сайте бразильского МИД.

В ведомстве напомнили, что в рамках проведения президентских выборов в 2024 году Индонезия официально уведомила о своей заинтересованности во вступлении в БРИКС после формирования нового правительства. В свою очередь страны объединения единогласно одобрили принятие Индонезии в БРИКС.

Отмечается, что Индонезия обладает самым большим населением и крупнейшей экономикой в ​​Юго-Восточной Азии. При этом страна разделяет позицию других участников БРИКС о необходимости реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге.

Организация была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Через пять лет к объединению присоединилась ЮАР. В 2024 году в БРИКС вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 января 2025 года в международное объединение стран БРИКС вступят два новых участника: Боливия и Куба.