Представителя посольства России вызвали в МИД Молдавии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Ведомство возмутила критика российских дипломатов в адрес Кишинева за энергокризис в Приднестровье.

Представителя посольства России вызвали в МИД Молдавии

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Молдавский МИД вызвал представителя посольства России после заявлений о ситуации с энергокризисом в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Дипведомство Молдавии заявило, что считает ложными опубликованные российским посольством данные об игнорировании Кишиневом проблем, возникших в отношениях с «Газпромом», и о том, что вина за энергокризис в ПМР лежит на Молдавии и Украине.

Кроме того, молдавский МИД возмутило то, что посольство РФ назвало циничной остановку транзита российского газа Киевом в зимний период.

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Евросоюзе.

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