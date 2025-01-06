Представителя посольства России вызвали в МИД Молдавии

Молдавский МИД вызвал представителя посольства России после заявлений о ситуации с энергокризисом в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Дипведомство Молдавии заявило, что считает ложными опубликованные российским посольством данные об игнорировании Кишиневом проблем, возникших в отношениях с «Газпромом», и о том, что вина за энергокризис в ПМР лежит на Молдавии и Украине.

Кроме того, молдавский МИД возмутило то, что посольство РФ назвало циничной остановку транзита российского газа Киевом в зимний период.

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Евросоюзе.