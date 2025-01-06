Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Предыдущий рекорд был побит в декабре 2024 года.

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

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Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс американского доллара к гривне до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, стоимость доллара поднялась с 42,088 до 42,195 гривны.

Предыдущий исторический максимум был достигнут 17 декабря 2024 года. Тогда цена доллара поднялась до 41,92 гривны.

Киевский экономист Алексей Кущ ранее заявил, что спонсирование Западом стало для Украины анестезией, но она уже отходит от наркоза, поэтому вскоре встретится с разрушительными процессами.

По словам эксперта, платежный баланс страны остается положительным лишь благодаря внешнему кредитованию. Финансирование со стороны США и их союзников помогает курсу гривны держаться на плаву, из-за чего киевский режим расслабился в «теплой ванне поддержки».

Финансовая анестезия позволила Украине не погибнуть от болевого шока, однако это не вечно. Разрушительные процессы начнутся при сокращении поддержки, уверен аналитик. По его словам, «наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине предложили ввести налог на похороны. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную раду.

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Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума

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