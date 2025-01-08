«Часто забывают»: названы ошибки родителей при лечении насморка у детей

О самом эффективном средстве взрослые, как правило, даже не вспоминают.

Неправильное применение сосудосуживающих капель при насморке у ребенка может только навредить. Об этом изданию Газета.ру рассказала педиатр Елизавета Даутова.

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок родителей при лечении насморка у ребенка — это частое применение сосудосуживающих капель. Они действительно облегчают дыхание, но при длительном применении могут вызвать привыкание. После отмены симптомы только усилиться. Поэтому использовать их надо не дольше трех-пяти дней.

При насморке важна достаточно высокая влажность воздуха в комнате на уровне 50-60%. Это помогает поддерживать слизистую оболочку носа. Также не забывайте регулярно проветривать помещение, напомнила эксперт.

«Промывания носа солевыми растворами являются безопасным и эффективным способом облегчить симптомы насморка. Однако родители часто забывают об этом простом и самом важном методе. Регулярные промывания помогают удалить лишнюю слизь и снизить риск развития бактериальных инфекций», — поделилась врач.

Еще Даутова напомнила о важности консультации с медиком - только специалист может верно оценить состояние и назначить лечение. Насморк может быть симптомом не только простуды, но и других заболеваний, например, аллергии. Тогда борьба с недугом будет проходить по совсем иному сценарию.

Кроме того, только врач может прописать прием антибиотиков, которые многие спешат пропить без назначения. Антибиотики борются с бактериями, а против вирусов они бессильны. Неправильный прием этой группы препаратов может сформировать к ним устойчивость у бактерий.

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