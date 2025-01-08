В Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым

Похороны корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова прошли в Донецке. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Церемония прощания прошла на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море». Проститься с журналистом пришли родные и близкие, знакомые и коллеги — все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четыре журналиста из других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Донецка рассказал, как ему помогал военкор Мартемьянов. Журналист с 2014 года навещал живущего на окраине города пожилого мужчину и оказывал всевозможную помощь.