«Человек золотой»: житель Донецка рассказал, как ему помогал военкор Мартемьянов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Житель Донецка рассказал о регулярной помощи от погибшего военкора Мартемьянова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Журналист с 2014 года навещал живущего на окраине города пожилого мужчину и оказывал всевозможную помощь.

«Золотой человек» — так отзывается о погибшем военкоре «Известий» Александре Мартемьянове житель Донецка Николай. Мужчина живет на ближайшей к Донецкому аэропорту улице и с 2014 года пережил многое. И все это время журналист не забывал о нем, регулярно навещал и оказывал всевозможную помощь.

Когда прошлой весной на соседнем участке загорелся дом, Мартемьянов немедленно приехал и бросился помогать тушить пожар, рассказал Николай.

«Дом горел. Он приехал с канистрами тушить пожар здесь. Это был человек золотой. Еще в 2014 году контузило меня тут. Он приезжал, привозил мне что-то — ни денег, ничего не было… И постоянно ко мне ездил», — поделился мужчина.

Сам Николай всю жизнь разводит голубей, и даже когда начались регулярные обстрелы, не оставил любимое занятие, пытаясь сохранить каждую птицу. Некоторых все же спасти не удалось — голубятни разбили снаряды украинских боевиков, посетовал Николай.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЛДПР окажет помощь родственникам погибшего в результате атаки ВСУ корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова.

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