«За троих»: оператор Гриценко назвал погибшего Мартемьянова трудолюбивым человеком

Журналист погиб в результате атаки украинских боевиков.

Погибший корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов отличался невероятным стремлением показать миру правду, несмотря на обстоятельства. Об этом военный оператор, корреспондент Александр Гриценко рассказал 5-tv.ru

В Донецке состоялось прощание с трагически погибшим в результате атаки украинских боевиков журналистом. Церемония прошла на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море» и собрала множество людей: близких, друзей, коллег и всех тех, кто почувствовал горечь утраты.

Гибель Александра глубоко впечатлила тех, кто его знал, ведь он был преданным своей работе и обязанностям профессионалом. Этот день стал символом скорби и памяти о корреспонденте, который посвятил свою жизнь важным событиям, живя с постоянным чувством ответственности перед обществом. Его уход оставил пустоту, которую трудно заполнить.

«Наверное, это был самый энергичный человек из всех, кого я встречал в специальности. Этот человек работал реально за троих. Он был везде одновременно», — вспомнил Мартемьянова коллега Александр Гриценко.

Оператор также отметил, что за то время, пока все успевали отрабатывать только два-три обстрела, Мартемьянов успевал целых 5-6. Он один был способен заменить сразу несколько человек, демонстрируя выдающееся мастерство и невероятную стойкость в условиях опасности. Такой профессионализм и самоотверженность вызывали уважение у коллег, которые понимали, как трудно работать в подобных обстоятельствах. Мартемьянов стал настоящим символом журналистского мужества, готовым рисковать ради правды и объективного освещения событий.

«Иногда приходилось его отговаривать от многих авантюр, потому что он искал способ залезть в самую гущу событий. Мы понимала опасность, понимали, что нужно сохранить себя и оборудование, но он на это все не реагировал. Говорил, что, в первую очередь, необходимо добыть материал. Это была его главная цель — добыть материал, как можно больше, чтобы весь мир увидел, что происходит у нас», — поделился Гриценко.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки дрона ВСУ. Он с коллегами из других СМИ передвигался в гражданском автомобиле не по линии фронта. Журналистов серьезно ранило, а Мартемьянов, к сожалению, не выжил.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, направила обращение в ЮНЕСКО, призывая организацию обратить внимание на инциденты, когда ВСУ нападали на российских журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знакомая рассказала о военкоре Александре Мартемьянове.