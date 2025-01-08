Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет

Она ссылается на исследования, подтверждающие, что отсутствие грудного вскармливания приводит к развитию аутизма, ожирения и бронхиальной астмы.

Упаковки со смесью для кормления должны быть оформлены, как табачные изделия — демонстрировать последствия, к которым приводит их употребление. Это предложила первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с URA.RU.

«На пачках сигарет печатаются фотографии заболеваний, к которым приводит курение. Также нужно сделать и с банками сухого молока. Есть исследования, подтверждающие связь отсутствия грудного вскармливания на развитие аутизма, ожирения и бронхиальной астмы», — заявила Буцкая.

Депутат ссылается на исследования, проведенные учеными Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в 2017 году и докторами наук США в 2022 году: искусственное вскармливание приводит к негатитивным последствиям для ребенка.

«Микроорганизмы кишечника в раннем возрасте могут влиять на развитие головного мозга. Искусственное вскармливание с применением цельного молока создает предпосылку к увеличению больных аутизмом детей», — постановили ученые.

Татьяна Буцкая отметила, что ежегодно в рекламную кампанию смесей для вскармливания вкладывают более четырех миллиардов рублей. Пресечь распространение этого продукта непросто, ведь даже в роддома поставляют сухие смеси. Депутат считает, что пропаганда грудного вскармливания должна быть усилена, ведь оно полезно не только для детского здоровья, но и для семейного бюджета.

Врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков в Госдуме РФ Сергей Ткачев согласен с мнением Буцкой. Он считает, что естественное необходимо массово распространять, потому что оно очень полезно.

«Почему бы не сделать надписи на баночках сухих молочных смесей, чтобы люди осознавали, что это небезобидно и не может быть полным аналогом и заменять грудное молоко», — подытожил Ткачев.

А вот президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов заявил, что никакой связи между искусственным вскармливанием и развитием аутизма не заметил. Он подчеркнул, что аутизм и ожирение у детей — это проблемы, которые обострились недавно, а сухие смеси существуют на протяжении долгого времени.

«Данную взаимосвязь считаю притянутой, так как никто достоверно еще не изучил, от чего возникает аутизм. Поэтому подтвердить данную гипотезу не могу», — сказал Серов.

Специалисты института демографии НИУ ВШЭ имени Вишневского провели исследование, согласно которому в последние годы число детей до 14 лет с диагнозом «аутизм» выросло почти в два раза. Расстройство аутистического спектра — причина каждой четвертой ментальной детской инвалидности. Количество детей с диагнозом «аутизм» не выросло, просто его научились лучше выявлять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую советскую игру планируют возродить в России.