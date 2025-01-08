Телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — заявила Симоньян.

Она попросила всех неравнодушных помолиться за супруга.

«Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — добавила Симоньян.

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